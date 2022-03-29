РИАМО - 29 мар. Музейный комплекс появится в Басманном районе Москвы, в настоящий момент на его месте располагается офисное здание, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: ул. Малая Почтовая, вл. 12, стр. 1, 10 было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии города Москвы (ГЗК).

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что по результатам внесения изменений в ПЗЗ инвестор сможет начать реконструкцию здания и разместить в нем музейный комплекс с культурно-просветительской функцией с выставочными залами, мастерскими для художников и реставраторов. Кроме того, в здании могут быть размещены офисные помещения.

По словам Пятовой, на земельном участке площадью 0,30 га в настоящий момент расположено офисное здание общей площадью около 6,9 тыс. кв. м. При этом в результате реконструкции суммарная поэтажная площадь здания увеличится и составит более 23 тыс. кв. м, из которых площадь музея составит более 12 тыс. кв. м.