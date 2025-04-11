Долголеты Люберец встретились с вокальным коллективом «Золотой возраст»

Участники отделения «Активное долголетие» городского округа Люберцы встретились с вокальным коллективом «Золотой возраст». Об этом сообщили в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий», сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Руководитель коллектива «Золотой возраст» Инна Дадаянц сумела создать атмосферу праздника, где каждый почувствовал себя частью большой и дружной семьи. На встрече звучали любимые, знакомые каждому сердцу песни.

В мероприятии приняли участие более 20 человек, самому старшему из которых — 85 лет.

«Мы с нетерпением ждем новых встреч с вокальным коллективом „Золотой возраст“. Такие встречи крайне важны для поддержания активного образа жизни людей старшего поколения. Они дарят возможность почувствовать себя нужными и востребованными», — отметили участники отделения.

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