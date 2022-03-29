РИАМО - 29 мар. Жительница Красногорска обратилась в полицию с заявлением о краже денег и драгоценностей из своей квартиры на Заводской улице. По подозрению в совершении преступления задержаны 3 мужчин, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По факту хищения имущества возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Ущерб оценен в 3 млн рублей.

Подозреваемых удалось оперативно найти и задержать в городском округе Серпухов. На съемной квартире, где они проживали, были обнаружены отмычки и похищенное имущество.

Злоумышленников отправили под арест. Сейчас устанавливается возможная причастность мужчин к другим схожим преступлениям.

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