ПВО уничтожила беспилотник в пригороде Воронежа
Средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в пригороде Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канал.
«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — отметил он.
По предварительной информации, никто не пострадал, повреждена линия электропередачи.
Ранее сообщалось, что из-за удара украинских беспилотников по Темрюку в Краснодарском крае началось возгорание. Были повреждены элементы инфраструктуры.
