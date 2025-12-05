Певица Лариса Долина заявила, что могла остаться и без загородного дома из-за мошенников, но инвесторы отказались от выдачи залога, сообщает РИА Новости .

«Когда Лукин звонит и говорит: „У вас же есть загородная дача? Дела очень плохи, потому что мошенники покушаются на ваш загородный участок и опять пишут заявку на получение кредита, поэтому надо срочно брать залог под ваш загородный дом“, — рассказала артистка в эфире программы „Пусть говорят“.

Долина 5 декабря заявила, что планирует в полном объеме вернуть покупательнице своей квартиры 112 млн рублей в полном объеме.

Долина надеется, что в ближайшее время сможет лично встретиться с Лурье. В своем заявлении певица назвала мать-одиночку пострадавшей стороной.

Ранее сообщалось, что после того, как Лурье обратилась в Верховный суд России с иском на предыдущее решение суда, согласно которому она осталась и без квартиры, Долина предложила женщине мировое соглашение. Если бы Лурье согласилась, то певица возвращала бы ей 112 млн рублей без учета инфляции на протяжении длительного времени, но мать-одиночка отказалась от такого варианта.

Позднее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что ее доверительница успела оплатить внушительный налог за квартиру, которую суд в итоге вернул певице.

