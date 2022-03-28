РИАМО - 28 мар. Минцифры направило российским операторам мобильной связи рекомендацию отказаться от безлимитных тарифов, а также сократить включенный интернет-трафик в пакетных предложениях. Об этом пишет РБК.

Соответствующее письмо за авторством министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева получили несколько операторов. Подлинность письма подтверждена сразу 3 источниками на рынке телекоммуникаций.

В письме рекомендуется «сбалансировать объемы потребляемого трафика» при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг. Основной причиной такого решения стала ситуация на рынке поставок иностранного телекоммуникационного и вычислительного оборудования.

Участники рынка не стали официально комментировать РБК, как именно они планируют исполнять рекомендации Минцифры.

Ранее российские операторы предупредили о сбоях в сотовой связи из-за нехватки оборудования. При этом проблемы могут коснуться и технологических сетей связи ж/д транспорта и ТЭК. Кроме того, ожидается рост цен на мобильную связь в России на 10-20% из-за текущей экономической ситуации.

Правительство России 19 марта утвердило предложенные Минцифры РФ меры поддержки телеком-отрасли.