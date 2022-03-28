РИАМО - 28 мар. Специалисты компании «Россети Московский регион» начали досрочную проверку энергообъектов, отвечающих за надежное энергоснабжение детских оздоровительных учреждений (ДОУ) Московской области, где размещены жители ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Под особым контролем 6 учреждений: в Волоколамске, Клину, Коломне, Подольске, Пушкине и Зарайске. Там организованы пункты временного размещения (ПВР) переселенцев из Донбасса.

Бригады провели внеплановые обследования и осмотры электрооборудования, от которого зависит надежное энергоснабжение пунктов. Замечаний по работе оборудования выявлено не было: все объекты работают в штатном режиме.

«Необходимо подчеркнуть, что обследование электрооборудования и проверка его надежности в городских округах Московской области проводится регулярно. В преддверии летнего периода работы по подготовке энергообъектов ДОУ будут продолжены с целью обеспечения их надежного функционирования во время школьных каникул», — сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Беженцы из Донбасса начали приезжать в Подмосковье в феврале. Их разместили в специальных пунктах и обеспечили всем необходимым. Губернатор региона Андрей Воробьев поручал оказывать прибывшим максимальное внимание и поддержку.