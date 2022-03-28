РИАМО - 28 мар. В Подмосковье с сегодняшнего дня индивидуальные предприниматели могут получить разрешение на работу такси за 1 день, при этом ранее срок выдачи составлял 5 дней. Об этом сообщает пресс-служба областного Минтранса.

По словам замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Аптекина, сокращение сроков выдачи разрешений такси – это мера поддержки ИП. Для юридических лиц сроки остались прежними (5 дней).

«Для получения разрешения предприниматели подают всего лишь два документа – паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. Это существенно сокращает процедуру проверки документов при рассмотрении заявлений и срок выдачи разрешений», – разъяснил Аптекин.

Для получения разрешения на таксомоторную деятельности ИП нужно подать заявление в электронной форме через региональный портал госуслуг или обратиться в МФЦ с перечнем документов: скан-копия документа, удостоверяющего личность заявителя, скан-копия свидетельства о регистрации ТС. Сведения о готовности разрешения поступят заявителю в личный кабинет, после этого он может приступать к работе.

На территории Московской области введены обязательные требования к внешнему виду автомобилей такси: основной белый цвет кузова, светоотражающая полоса желтого цвета с шашечным поясом посередине автомобиля, полоса темно-серого цвета снизу, опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше автомобиля.

В области на сегодня работает свыше 93 тыс. такси по выданным разрешениям, из них более 37 тыс. – это частные предприниматели. С начала года получено более 10 тыс. разрешений, из этого числа 9,2 тыс. выдали ИП.

Проверить разрешение на работу такси Москвы и Московской области можно онлайн на сайте регионального Минтранса по ссылке http://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy/taksi1/proverka-razresheniya-na-rabotu-taksi