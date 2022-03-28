РИАМО - 28 мар. Число обращений жителей Подмосковья по вопросам содержания дворов снизилось в два раза по сравнению с показателями начала 2022 года, сообщил первый заместитель министра государственного управления, ИТ и связи Московской области Алексей Бирюков.

«В сравнении с началом года видим, что обращений в два раза меньше. В связи с таянием снега жителей сейчас больше всего волнуют вопросы мусора, по этим темам наибольшее количество обращений на 10 тыс. граждан поступило в Лобне, Дзержинском и Краснознаменске», - сказал Алексей Бирюков на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.

По словам Бирюкова, больше всего по вопросам содержания дворовых территорий обращались жители микрорайона Букино в Лобне, улицы Угрешской в Дзержинском и улицы Победы в Краснознаменске.

Замечания по всем обращениям были устранены, жителям направлены отчеты о выполненной работе. Главам округов поручено обратить внимание на проблемные вопросы и работу управляющих организаций.

Другой темой обращений стало содержание домов. Наибольшее число обращений по этим вопросам поступило от жителей микрорайона Москвич в Лобне, жителей ЖК «Солнечная система» в Химках и жителей 1-го микрорайона Егорьевска. Глав муниципалитетов уведомили о необходимости обратить внимание на работу управляющих компаний.

Также популярной темой обращений на прошедшей неделе стал вывоз мусора, при этом большее число обращений касалось скопления мусора вокруг площадок. Больше всего подобных обращений оставили жители микрорайона Букино в Лобне, жители коттеджного поселка Усадьба Аксаково в Мытищах и жители деревни Путилково в Красногорске. Все проблемы были устранены, жители получили отчеты о проведенных работах.