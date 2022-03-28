РИАМО - 28 мар. После реконструкции в столице открылись здания филиала №1 Диагностического центра №3 на улице Михайлова в районе Рязанский и филиала №1 Детской городской поликлиники №110 в районе Отрадное, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Рязанский район ждут большие позитивные изменения. Недавно мы завершили строительство Некрасовской линии метро со станциями «Окская» и «Стахановская». Активно идут работы по созданию наземного метро МЦД-3. Сегодня открываем обновленную поликлинику и ведем заселение первого дома, построенного по программе реновации», – заявил Собянин.

Здание поликлиники было построено в 1970 году. Учреждение может принимать до 575 посетителей в смену. Сейчас там работают 72 человека, в том числе 28 врачей.

Комплексная реконструкция поликлиники стартовала в 2021 году и была завершена в марте 2022 года. За это время был обустроен новый фасад, заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, а также дверные и оконные блоки.

По окончании реконструкции в поликлинику в районе Рязанский поступило около 1 тыс. единиц медицинского оборудования, мебели и инвентаря.

В обновленной поликлинике врачи смогут вести суточный мониторинг артериального давления и ЭКГ, эхокардиографию и другие современные виды диагностики.

В соответствии с новым московским стандартом поликлиник для пациентов были организованы зоны комфортного ожидания, а врачи и медсестры могут отдохнуть в специальных комнатах. Прилегающую территорию поликлиники благоустроили. Там уложили плиточное покрытие, установили новые малые архитектурные формы, высадили деревья и кустарники и разбили 2,2 тыс. кв. м газонов.

Одновременно с поликлиникой в районе Рязанский был открыт филиал №1 ДГП №110 (Отрадное, улица Хачатуряна, д. 3).