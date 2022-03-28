РИАМО - 28 мар. Свыше 33 тысяч жителей Подмосковья смогут в этом году бесплатно отправиться на санаторно-курортное лечение, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.

«Также в этом году предусмотрено свыше 10 тыс. бесплатных детских путевок и более 23 тыс. взрослых. Поправить свое здоровье жители региона смогут на курортах Черноморского побережья, Кавказских Минеральных вод, на Средней полосе России и в Подмосковье», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются только по медицинским показаниям.

«Длительность лечения составляет от 18 до 42 дней, в зависимости от заболевания и рекомендаций врача. Подать заявление на услугу можно удаленно через региональный портал госуслуг Московской области», – добавила Каклюгина.

Услуга доступна по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/6742.