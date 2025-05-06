Стало известно, что не так с китайскими двигателями

По его словам, 1,5-литровые турбомоторы, которыми оснащают китайские автомобили, имеют ресурс, ограниченный 250 тысячами километров, что подтверждается условиями гарантии большинства автопроизводителей. Более того, неисправности в этих китайских двигателях могут возникать еще до истечения гарантийного срока.

«На 100 тысячах километрах у 1,5–литровых китайских моторов зачастую выходят из строя датчики и катушки зажигания, появляются течи масла и запотевания. На 200 тысячах километров пробега высок риск повышенного расхода моторного масла, проблема в задубевших маслосъемных колпачках, также масло попадает в турбину», — отметил Носко.

Однако благодаря использованию чугунного блока, двигатели китайского производства воспринимаются как более надежные в сравнении с европейскими аналогами, выполненными из алюминия. Чугунная конструкция обеспечивает меньшую вероятность перегрева и более длительное сохранение геометрической целостности блока, добавил эксперт.

Он добавил, что в маркетинговых целях китайские компании зачастую советуют использовать бензин класса «АИ-92» для своих моторов. Однако данный вид топлива имеет большую предрасположенность к детонации, чем высокооктановый «АИ-95», что отрицательно сказывается на мощности и сроке службы двигателя.

Рекомендуется производить замену масла каждые 7 тысяч километров пробега. Необходимо тщательно подходить к выбору класса масла, так как малокубатурные, но мощные двигатели подвержены риску преждевременного воспламенения топлива на малых оборотах. Далеко не все масла способны эффективно предотвращать это явление, заключил Носко.