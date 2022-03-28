РИАМО - 28 мар. Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья за минувшую неделю получил 30 новых проектов, предполагающих возведение 10 объектов крупного бизнеса и 20 – малого бизнеса, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

В числе проектов крупного бизнеса было заявлено производство на участке площадью 13,12 га в Одинцовском округе, склад на участке в 32,77 га в Раменском округе и производственный объект в Ленинском округе (участок в 9,65 га).

Среди проектов малого бизнеса выделились склад в Балашихе (0,3678 га), автомастерская для ремонта коммунальной техники в Солнечногорске (2,3768 га), административное здание в Химках (0,56 га), производство на участке в 0,8081 га в Серпухове, автомойка в Шаховской (0,07 га) и многофункциональное здание в Мытищах (0,042).

Подать заявку на сопровождение центром содействия строительству коммерческого объекта можно по почте css@mosreg.ru или по телефону 8(498) 602-00-00.