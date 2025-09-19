Пламя охватило склад со стройматериалами и газовыми баллонами в Москве

сегодня в 23:21

Кислородные баллоны загорелись в ангаре на севере Москвы

На севере Москвы в районе Западное Дегунино произошел масштабный пожар в ангаре со строительными материалами, где хранятся кислородные баллоны, представляющие угрозу взрыва, сообщает Shot .

По предварительным данным, возгорание произошло на улице Пеловская, где огонь быстро распространился на площади до 1500 квадратных метров.

Сотрудники МЧС проводят операцию по тушению пожара по высшему рангу сложности, одновременно проверяя информацию о возможном нахождении людей внутри помещения.Из-за риска детонации кислородных баллонов спасатели работают в усиленном режиме, эвакуируя жителей близлежащих территорий.

Очевидцы сообщают о густом дыме и серии хлопков, которые могут быть связаны с взрывами газового оборудования. На месте привлечены дополнительные силы МЧС и полиции для локализации чрезвычайной ситуации.

