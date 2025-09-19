Neuralink Маска начнет испытания по переводу мыслей в речь

Американская компания Neuralink предпринимателя Илона Маска объявила о старте клинических испытаний технологии по преобразованию мыслей в речь уже в октябре этого года, сообщает РБК .

Как сообщил президент компании Донджин Сео в ходе выступления в Корейском институте передовой науки и технологий, цель проекта — помочь людям, утратившим способность говорить из-за неврологических заболеваний или травм.

«Если вы представляете, что говорите что-то, мы сможем это уловить», — пояснил он, подчеркнув, что технология позволит осуществлять коммуникацию напрямую от мозга к голосу без промежуточных устройств.

Разрабатываемый продукт Telepathy станет одним из трех ключевых направлений компании наряду с Blindsight для восстановления зрения и интерфейсами для лечения психиатрических расстройств. На сегодняшний день чипы уже вживлены 12 пациентам по всему миру, которые суммарно использовали их более 2000 дней и научились управлять компьютерами силой мысли. Операции по имплантации выполняются специализированным роботом, который сокращает время вмешательства в 11 раз и совместим с 99% пациентов.

Маск ранее пообещал, что в течение десяти лет Neuralink сможет помочь миллионам людей с нарушениями нейронных связей.

