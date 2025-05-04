Бизнесмен Маск собрался чипировать слепых людей

Бизнесмен Илон Маск надеется, что компания Neuralink, которой он владеет, в этом или следующем году установит в мозг человека чип, полностью восстанавливающий зрение. Речь идет об устройстве Blindsight, рассказал миллиардер телеканалу Fox News, сообщает ТАСС .

Разработка даст возможность начать видеть слепым людям, в том числе тем, у кого эта проблема есть с рождения. Blindsight будет оказывать влияние на зрительную кору головного мозга, отметил Маск.

Предприниматель рассчитывает, что сможет установить первый чип в течение года. Также Маск считает, что в дальнейшем устройства Neuralink помогут людям с повреждениями позвоночника ходить.

Ранее бизнесмен рассказывал, что его компания вживила человеку уже третий чип в мозг. Устройство работает без проблем.