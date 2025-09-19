Автор «Кода да Винчи» обручился с одной из любовниц

По данным издания Daily Mail, именно Питерсен стала одной из четырех женщин, которых экс-жена писателя обвиняла в романтических связях с ним во время их брака. В 2018 году пара развелась, а в 2020 году Блайт подала иск, утверждая, что Браун снимал средства с совместных счетов для обеспечения своих предполагаемых любовниц — личного тренера, стилиста, политика с острова Ангилья и наездницы Джудит Питерсен, которую сама же Блайт наняла для обучения верховой езде.

Писатель всегда отрицал финансовые махинации, подчеркивая, что бывшая супруга получила половину их общего имущества, а в 2021 году стороны заключили мировое соглашение.

Сейчас 61-летний Браун объявил о своем браке с 34-летней Джудит в послесловии к своей новой книге «Тайна тайн», выразив глубокую благодарность своей «невесте». Это первая книга автора за девять лет — как пояснил сам Браун, работа над ней заняла так много времени из-за сложного сюжета, действие которого развернется в Праге и будет связано с новаторской научной лекцией и жестоким убийством.

