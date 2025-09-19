Автор «Кода да Винчи» обручился с одной из любовниц

Дэн Браун женился на голландской наезднице после скандального развода
Общество

Известный американский писатель Дэн Браун, автор мирового бестселлера «Код да Винчи», официально женился на голландской наезднице Джудит Питерсен, которая ранее фигурировала в судебном иске его бывшей супруги Блайт Браун, сообщает «Лента.ру».

По данным издания Daily Mail, именно Питерсен стала одной из четырех женщин, которых экс-жена писателя обвиняла в романтических связях с ним во время их брака. В 2018 году пара развелась, а в 2020 году Блайт подала иск, утверждая, что Браун снимал средства с совместных счетов для обеспечения своих предполагаемых любовниц — личного тренера, стилиста, политика с острова Ангилья и наездницы Джудит Питерсен, которую сама же Блайт наняла для обучения верховой езде.

Писатель всегда отрицал финансовые махинации, подчеркивая, что бывшая супруга получила половину их общего имущества, а в 2021 году стороны заключили мировое соглашение.

Сейчас 61-летний Браун объявил о своем браке с 34-летней Джудит в послесловии к своей новой книге «Тайна тайн», выразив глубокую благодарность своей «невесте». Это первая книга автора за девять лет — как пояснил сам Браун, работа над ней заняла так много времени из-за сложного сюжета, действие которого развернется в Праге и будет связано с новаторской научной лекцией и жестоким убийством.

Подписывайтесь на  РИАМО  в MAX.