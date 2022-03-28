РИАМО - 28 мар. За минувшие сутки в России было госпитализировано 1 762 человека с подтвержденным заражением коронавирусом, что на 20,02% меньше показателя предыдушего дня, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в России было выявлено 21 101 заражение коронавирусом, выздоровели после заболевания 35 476 человек. Еще 335 Covid-пациентов скончались.

С начала пандемии в России было выявлено 17 783 843 случая заболевания коронавирусом. Перебороли болезнь 16 689 977 человек, умерли после заражения 367 686 пациентов.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ стабилизировалась. Тем не менее важно защититься от тяжелого протекания заболевания. Привиться отечественным препаратом можно в поликлиниках.

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