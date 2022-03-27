РИАМО - 27 мар. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что никогда бы не позволил себе оскорбить российского лидера Владимира Путина, как это делает президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Такое заявление Макрона приводит Agence France-Presse (AFP). Также президент Франции считает, что не нужно сейчас использовать действия, которые будут усугублять конфликт между странами.

Кроме того, французский лидер сообщил, что в ближайшие дни вновь планирует провести телефонный разговор с Путиным. Во время разговора он планирует обсудить вопрос об эвакуации жителей Мариуполя.

26 марта президент США Джо Байден в Польше на встрече с украинскими беженцами в очередной раз позволил себе оскорбление в адрес президент РФ Владимира Путина.