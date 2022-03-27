РИАМО - 27 мар. По итогам финала детско-юношеского соревнования «Территории футбола», который прошел в Сочи, команда из подмосковного Лотошина заняла первое место, сообщил РИАМО депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.
«Я не сомневался в победе наших мальчишек. Штаб депутатов 120 округа помог с финансированием их поездки на соревнование в Сочи. А кроме того, от себя лично пообещал каждому игроку – специальный приз. И сегодня очень болел за наших пацанов. Счастлив за них, за их победу, за то, что Московская область – лидирует и в части спортивных достижений», - сказал Колунов.
Он поздравил юных футболистов и их тренера с этой победой.
Он уточнил, что первый матч Лотошино сыграло с Ногинском (5:0 ), второй - с Ростовом-на -Дону (4:1), третий - с Пермью (3:1 ), четвертый - с Долгопрудным (3:2), пятый - с Пермью (4:3). В финал команда Лотошина прошла вместе с еще одной командой Московской области – Электросталь. Лотошинцы обыграли соперников со счетом 1:0.
«Особое восхищение вызывает то, что наши мальчишки – это обычная дворовая команда. Но благодаря их силе духа, желанию играть, их навыкам, - они смогли победить. Поздравляю! Желаю дальнейших побед! Со своей стороны – я лично и штаб депутатов 120 округа – готовы вас поддерживать и помогать», - подчеркнул Колунов.
Глава городского округа Лотошино Екатерина Долгасова отметила, что ее переполняет гордость от победы юных футболистов на турнире
Тренер и наставник команды Кирилл Камынин выразил надежду на дальнейшие победы юных спортсменов, а также искренне поблагодарил всех болельщиков.
«Это просто невероятно! Эти эмоции не передать! Команда в этом возрасте у нас подобралась очень перспективная. Мы все счастливы, эмоции зашкаливают! Будем стараться и дальше расти и прогрессировать, встречаясь с иногородними соперниками. Спасибо всем, кто болел за нас! Ваша поддержка – для нас очень важна», - сказал Камынин.
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