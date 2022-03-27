РИАМО - 27 мар. По итогам финала детско-юношеского соревнования «Территории футбола», который прошел в Сочи, команда из подмосковного Лотошина заняла первое место, сообщил РИАМО депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.

«Я не сомневался в победе наших мальчишек. Штаб депутатов 120 округа помог с финансированием их поездки на соревнование в Сочи. А кроме того, от себя лично пообещал каждому игроку – специальный приз. И сегодня очень болел за наших пацанов. Счастлив за них, за их победу, за то, что Московская область – лидирует и в части спортивных достижений», - сказал Колунов.

Он поздравил юных футболистов и их тренера с этой победой.

«Хочу подчеркнуть, что с самого первого дня пребывания на соревнованиях ребята не проиграли ни одну игру! Соперники были достойные», - добавил депутат.

Он уточнил, что первый матч Лотошино сыграло с Ногинском (5:0 ), второй - с Ростовом-на -Дону (4:1), третий - с Пермью (3:1 ), четвертый - с Долгопрудным (3:2), пятый - с Пермью (4:3). В финал команда Лотошина прошла вместе с еще одной командой Московской области – Электросталь. Лотошинцы обыграли соперников со счетом 1:0.

«Особое восхищение вызывает то, что наши мальчишки – это обычная дворовая команда. Но благодаря их силе духа, желанию играть, их навыкам, - они смогли победить. Поздравляю! Желаю дальнейших побед! Со своей стороны – я лично и штаб депутатов 120 округа – готовы вас поддерживать и помогать», - подчеркнул Колунов.

Глава городского округа Лотошино Екатерина Долгасова отметила, что ее переполняет гордость от победы юных футболистов на турнире

«Весь наш маленький, но очень дружный городской округ Лотошино болел за ребят и надеялся на победу – ведь это соревнования общероссийского уровня, само попадание на которые – уже достойный результат! Искренне поздравляю ребят, тренера, всех причастных, всех кто переживал и держал кулачки за наших ребят. Лотошино, мы лучшие!» - отметила Долгасова.

Тренер и наставник команды Кирилл Камынин выразил надежду на дальнейшие победы юных спортсменов, а также искренне поблагодарил всех болельщиков.

«Это просто невероятно! Эти эмоции не передать! Команда в этом возрасте у нас подобралась очень перспективная. Мы все счастливы, эмоции зашкаливают! Будем стараться и дальше расти и прогрессировать, встречаясь с иногородними соперниками. Спасибо всем, кто болел за нас! Ваша поддержка – для нас очень важна», - сказал Камынин.