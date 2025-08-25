56% россиян доверяют детям самим выбирать покупки к школе

Опрос Страхового Дома ВСК показал, что 79% россиян в этом году будут покупать товары для школы онлайн, а 56% доверяют детям самим выбирать покупки к школе, сообщает пресс-служба компании.

Самая крупная статья расходов на подготовку к учебному году — одежда и обувь, при этом каждый третий родитель планирует оптимизировать бюджет за счет использования кэшбека.

Помимо этого, большинство родителей — 63% — заранее начали готовиться к началу учебного года. Остальные планируют шоппинг в последнюю неделю августа.

Офлайн-покупки пользуются все меньшим спросом — только 10% будут покупать товары для школы в специализированных магазинах, еще 11% в супермаркетах и гипермаркетах.

В 2025 году россияне оценили свои траты на подготовку одного ребенка к школе в 20-50% от заработной платы — 35% респондентов, еще 20% израсходовали на шоппинг не более 20% месячного дохода. С целью экономии россияне используют акции и карты лояльности магазинов (45%), кэшбек-сервисы (28%).

Самая крупная статья расходов на подготовку к школе, по мнению россиян, это обувь и одежда (66%). Следом идут учебно-методические материалы (25%), цветы и подарки для учителей (3%), гаджеты для учебы (2%), портфель (2%), различные школьные взносы (2%). Еще большинство родителей признались, что также тратят деньги на спортивные секции (40%), творческие кружки (34%), языковые курсы и репетиторов (25%).

Опрос проводился в августе 2025 года. В нем приняли участие 8 тыс. респондентов в возрасте 25-55 лет.