Помощница Селезневой заявила, что актриса не вызывала скорую в последние сутки

Помощница народной артистки РФ Натальи Селезневой заявила, что актриса хорошо себя чувствует и за прошедшие сутки не вызывала скорую помощь, сообщает ТАСС .

Ранее СМИ сообщали, что актриса театра и кино Наталья Селезнева (Полинковская) была вынуждена вызвать скорую помощь. У 80-летней звезды советского кинематографа начались боли в позвоночнике. После укола она отказалась госпитализации.

«Наталья Игоревна спит дома, все хорошо. Я только вчера приехала, с этого момента она скорую не вызывала», — сказала помощница Селезневой.

Наталья Селезнева получила широкую известность благодаря ролям в культовых фильмах Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», а также «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!». Всего на счету актрисы более 50 ролей в кино и театре.