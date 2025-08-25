Звезда фильма «Операция „Ы“» обратилась к врачам из-за болей в спине

Звезда советского фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», народная артистка России Наталья Селезнева (Полинковская) была вынуждена вызвать скорую помощь. У актрисы начались боли в позвоночнике, сообщает Mash .

80-летняя артистка обратилась к врачам. Доктора сделали Селезневой укол, после этого ей стало легче. От госпитализации актриса отказалась, но пообещала пройти полное обследование в больнице.

Сама Селезнева не смогла пообщаться с журналистами. Однако представителям СМИ удалось поговорить с ее домработницей. Она подтвердила, что к актрисе действительно приезжала скорая помощь.

В знаменитом фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» Селезнева сыграла студентку политехнического института Лиду. На ее счету множество других ролей. Впервые она появилась на экранах в 1953 году в картине «Алеша Птицын вырабатывает характер».

Ранее народный артист России Борис Щербаков захотел вернуться домой после того, как ему провели операцию. Он отказался лежать в больнице. Его прооперировали 12 августа в НИИ имени Склифосовского. Актеру заменили сустав протезом.