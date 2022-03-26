РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. С 21 по 25 марта в ГБУЗ МО «Подольская станция переливания крови» прошла молодежная акция «Стань донором крови», всего молодые люди сдали 23 л крови, сообщает администрация округа.

В акции приняли участие студенты учреждений профессионального образования, сотрудники учреждений сферы молодежной политики и активисты молодежных общественных организаций округа.

Процедура донации занимает не более 15 минут, за это время от донора получают 450 мл крови. Каждому студенту выдали денежную компенсацию на питание в размере 803 рублей, а также предоставили освобождение от занятий на день.

Акция «Стань донором крови» проводится с целью решения проблемы нехватки донорской крови и популяризации донорства среди молодежи. В городском округе Подольск акция проходит дважды в год - весной и осенью.

Каждый донор может спасти три жизни.