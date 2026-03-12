Посол Ирана в РФ анонсировал ответ на убийство аятоллы Хаменеи

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран в надлежащее время примет решение о наказании виновных в убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщает РИА Новости .

«Решение о наказании виновных в этом преступлении будет принято в Тегеране в надлежащее время», — отметил он.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства, в числе которых были верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов, расположенных в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, ряд ближневосточных стран ввел запрет на использование своего воздушного пространства.

