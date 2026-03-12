Средняя зарплата в РФ превысила 100 тыс. рублей

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов рассказал, что средняя зарплата в РФ по итогам 2025 года достигла 100,4 тыс. рублей. По его словам, можно ожидать, что она теперь всегда будет выше этого уровня, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что номинальная среднемесячная зарплата с 2000 года росла в среднем на 18% в год.

При этом, согласно последним доступным данным, медианная зарплата в апреле 2025 года составила 73 871 рубль против 52 558 рублей двумя годами ранее.

Опубликованные данные о том, что работники негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и денежные посредники в среднем зарабатывают более полумиллиона рублей, не означают, что все сотрудники этих сфер получают такие суммы. Высокий средний показатель формируется за счет бонусов топ-менеджмента, объяснил РИАМО инвестор и предприниматель Владислав Никонов.

