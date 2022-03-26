РИАМО - 26 мар. Столичные коммунальные службы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными. Эта работа проводится в преддверии пропуска весеннего паводка, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Прошедшая зима стала одной из самых снежных в столице, из-за большого объема осадков и морозов толщина снега и льда на водоемах превосходит предыдущие параметры, что может привести к интенсивному пропуску паводка», - сказал Бирюков.

По его словам, в мегаполисе проводится комплекс превентивных мер, чтобы не допустить подтопления инженерных сооружений.

Он добавил, что начата проверка состояния насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, а также приводятся в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети, очищаются зумпфы от ила, грязи и песка.

«В ходе мероприятий по подготовке к пропуску паводка особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным тоннелям, находящимся в зоне возможных подтоплений», - подчеркнул вице-мэр.

Он уточнил, что специалисты круглосуточно мониторят все перечисленные объекты, контролируют показания мерных спецреек, чтобы определить уровень воды. Кроме того, профильные городские службы обмениваются оперативной информацией о старте пропуска паводка.

Заммэра отметил, что в местах возможных подтоплений в городе организовано дежурство спецбригад.

К таким объектам относятся Филевская набережная в районе причала «Фили», Краснопресненская набережная рядом с причалом «Международная выставка» и подземным пешеходным тоннелем «Выставочный», Москворецкая набережная у причала «Зарядье» и одноименный подземный пешеходный тоннель, мост №22 через реку Десну в поселке Фабрики им. 1 Мая.