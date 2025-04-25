Андрей Воробьев провел рабочую встречу главой Домодедова Хрусталевой

«Вы долгое время живете в Домодедове, руководите муниципалитетом. Расскажите, как обстоят дела. У нас сейчас идет большая программа модернизации тепло- и электроснабжения, все, что связано с водой — наши очистные. Очень рассчитываю, что весенний период пройдете интенсивно по всем нашим программам. Знаю, что вы активно работаете с жителями, это важно в каждой территории. Мы видим, что встречи, которые начинаются по одному поводу, часто затрагивают множество, в том числе, острых вопросов, а также наши планы — благоустройство, строительство новой школы и т. д.», — обратился Воробьев к Хрусталевой.

Глава городского округа отметила, что в прошлом году открыли второй корпус СОШ № 12 в ЖК «Домодедово парк» на 825 мест и два детских сада в ЖК «Домодедово Парк» и ЖК «Прибрежный Парк» на 550 мест. Ремонт сделали в школе № 2 и Краснопутьской СОШ.

«В этом году мы ремонтируем несколько объектов образования, строим две школы и два садика. Идем в графике. В сентябре вводим СОШ в новом микрорайоне Прибрежный парк, которая будет частично заполнена, но понимаем, что в 2026-м школа заполнится вся», — доложила Хрусталева.

В этом году в ЖК «Прибрежный Парк» также откроется детский сад на 150 мест, а в 2027 году — новая поликлиника. В микрорайоне Барыбино откроют новую школу на 550 мест, а в Южном — детский сад на 240 мест. Ремонт сделают в Лицее № 3 и двух детских садах — «Полянка» и «Белочка». Также продолжится ремонт в хирургическом и инфекционном корпусах Домодедовской больницы.