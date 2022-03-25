РИАМО - 25 мар. В городском округе Серпухов продолжается рекультивация полигона твердых коммунальных отходов «Съяново». В настоящее время на объекте подходит к концу формирование тела полигона, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Реализация проекта ведется по федеральной программе «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Сотрудники дирекции экологических проектов контролируют ход рекультивации.

«Общая готовность работ составляет почти 40 процентов. Завершается формирование тела полигона, полностью готова противофильтрационная стена, на 63 процента возведена система сбора фильтрата и водоотведения», – заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Полигон «Съяново» был закрыт в 2017 году, когда ресурс размещения был исчерпан. Кроме того, на полигоне были допущены многочисленные нарушения со стороны компании «Первая гильдия», которая занималась его обслуживанием. За это ее лишили лицензии на обращение с отходами.

С начала работы полигона на него доставили 1,8 млн тонн мусора. Рекультивация объекта стартовала в октябре 2020 года, планируется, что она будет окончена до конца 2022 года.