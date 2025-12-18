В Ростовской области из-за атаки ВСУ повреждены МКД и два частных дома

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram-канале , что в результате воздушной атаки Вооруженных силы Украины поврежден строящийся многоэтажный дом.

Кроме того, в соседнем Батайске загорелись два частных дома.

«В результате воздушной атаки врага в Ростове и Батайске пострадала гражданская инфраструктура», — отметил он.

На место происшествия выехали дежурно-спасательные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее дежурные средства ПВО 17 декабря отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались обстрелять Севастополь. В итоге было ликвидировано 11 дронов.

