Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике и великим человеком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин является «волкодавом» в политике и великим человеком, сообщает РИА Новости .

«Человеческие качества у него (у Путина — ред.) очень хорошие, но в политике — волкодав. Он в политике — великий человек», — заявил он в интервью американскому телеканалу Newsmax.

Также Лукашенко подчеркнул, что Путин руководит большой страной и ему удается заниматься как внутренними, так и внешними вопросами.

Также Лукашенко в эксклюзивном интервью американскому телеканалу Newsmax TV высказал ряд ключевых тезисов о ситуации вокруг Украины.

Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин стремится к достижению мира. Он также выразил поддержку позиции президента США Дональда Трампа, который призывает исходить из реальной ситуации. По мнению Лукашенко, война в итоге завершится миром, однако ее продолжение несет прямую угрозу перерастания в полномасштабный глобальный конфликт.

