Euractiv: ЕС хочет привлечь совместный долг для финансирования Украины

В ЕС рассматривают идею привлечения совместного долга для финансирования Украины без одобрения всех стран-членов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Euractiv.

Отмечается, что идея заключается в том, чтобы использовать статью 122 (Договора о функционировании Европейского союза — прим. ред.) для задействования голосования по принципу квалифицированного большинства, чтобы внести поправки в положения ЕС о долгосрочном бюджете для совместного займа.

В юридической службе Еврокомиссии исключили такую возможность на встрече постпредов ЕС 16 декабря.

При этом один европейский чиновник заявил, что идея о выпуске долга без единогласия среди членов ЕС возможна.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос о конфискации российских активов пропал с повестки дня саммита Евросоюза.

Политик назвал это «победой». По его словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отступила, поэтому вопроса о российских активах даже не будет на повестке дня саммита, который пройдет 18–19 декабря.

Орбан отметил, что к этому решению привели «закулисные переговоры и даже борьба вчера вечером». После их завершения фон дер Ляйен отметила, что тему российских активов не будут затрагивать на саммите.

