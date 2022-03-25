РИАМО - 25 мар. Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил, что в странах Запада процветает остракизм в форме «культуры отмены» (отторжение и осуждение кого-либо в массовом обществе), а также замалчивание фактов, не укладывающихся в привычные Западу шаблоны, сообщает Газета.ru.

Российский лидер отметил, в странах Запада активно прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией, в том числе русских писателей и книг.

Президент также выразил возмущение из-за искажения Голливудом и Японией фактов о Второй мировой войне.

По словам Путина, в России подобные процессы невозможны потому, что «в стране нет места этнической нетерпимости». Глава государства подчеркнул, что надеется на то, что правда о России «пробьет себе дорогу в мире через культуру».

Глава РФ заметил, что русская культура внесла огромный вклад в развитие мировой цивилизации, а отечественные творцы из мира литературы, музыки и других направлений искусства проповедовали идеалы и смыслы, которые становились нравственными ориентирами целых поколений людей.