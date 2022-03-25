РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Сотрудники полиции Подольска рассказали работникам музейных организаций округа о становлении и развитии Подольского УМВД, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с председателем Совета ветеранов при Управлении Маргаритой Виноградовой и полковником милиции в отставке Борисом Смирновым рассказали работникам музейных организаций о становлении и развитии Подольского УМВД.

В рамках экскурсии присутствующих познакомили с историей ведущих служб Управления, рассказали о резонансных преступлениях прошлых лет и работе оперативников, появлении первой собаки и зарождении кинологической службы, а также борьбе с подростковой преступностью.

Отдельное внимание уделили стендам, посвященным сотрудникам, погибшим при выполнении служебных обязанностей. В том числе награжденному «Орденом Мужества» Дмитрию Авдееву и Герою России Александру Монетову.

После экскурсии полицейские раздали памятки по профилактике дистанционного мошенничества для размещения на стендах в музеях округа. Музейных работников попросили быть бдительными и не переводить денежные средства третьим лицам.