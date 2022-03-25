РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Работники 315-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли рыбака, который провалился под лед на реке Яузе, протекающей по территории парка культуры и отдыха Мытищ, сообщает пресс-служба «Мособлпожспас».

Замначальника подразделения Андрей Муслаков отметил, что в единую службу спасения «Система-112» обратились очевидцы происшествия, которые рассказали, что в городском парке в 20 м от берега под лед провалился мужчина.

«Оперативно прибыв на место вызова, работники дежурной смены оценили ситуацию: время шло на секунды – мужчина терял силы, голоса практически не было слышно. Быстро надев спасательный жилет, взяв пластиковый щит и обвязав себя веревкой, спасатель Максим Беляев начал ползти к тонущему рыбаку», – сказал Муслаков.

Он добавил, что ледовая поверхность реки была настолько хрупкой, что спасатель несколько раз провалился под лед, прежде чем добрался до обессиленного рыбака.

«Когда Максим Беляев вытащил пострадавшего на транспортировочный щит, работники дежурной смены, страхующие спасателя, вытянули их обоих на берег. Спасатели дали 71-летнему мужчине сухую одежду, напоили горячим чаем и передали пострадавшего с признаками сильного переохлаждения сотрудникам прибывшей бригады скорой медицинской помощи», – уточнил Муслаков.