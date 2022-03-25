РИАМО - 25 мар. В лопатинской школе Ленинского городского округа представили проект «Школьная медицина», до конца года его планируют распространить на весь регион, сообщила журналистам представитель от Подмосковья в Совете Федерации Ольга Забралова.

«Сегодня мы посмотрели в рамках Ленинского городского округа, как проходит этот пилотный проект. И до конца этого года на всей территории Московской области будет внедрен проект «Школьная медицина», - рассказала Забралова.

По ее словам, Московская область в числе первых, где началось внедрение проекта. «Школьная медицина» стала частью народного проекта «Единой России» - «Крепкая семья». На протяжение последних нескольких лет родителей школьников волнуют вопросы питания детей и их качественного медицинского обслуживания.

«Мы возьмем образец, как мы реализуем проект в Московской области. Думаю, это будет тиражировано в рамках всей страны», - добавила Забралова.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова отметила, что акцент делается не на лечении, а на профилактике заболеваний у детей.

За справкой для ребенка родителям не надо будет идти в поликлинику. Медицинские обследования и профилактические осмотры врачи проводят в школе, данные заносят в систему ЕМИАС.

«Наши школы сейчас строят с такими медицинскими блоками, в которых можно разместить всех врачей, узких специалистов. У нас сейчас большой набор оборудования портативного, который врач может с собой привезти», - сказала Стригункова.

Благодаря внедрению лабораторной информационной системы (ЛИС), взятые у детей анализы автоматически поступают в электронную медицинскую карту. Родители могут увидеть результаты в личном кабинете на портале госуслуг.

«Родители теперь имеют полную возможность на школьном портале сделать заявку, что им нужна справка. Сотрудник поликлиники ее подготовит и направит по электронной почте», - отметила Стригункова.

В ходе профилактического осмотра школьники попадают на прием педиатра, хирурга, уролога, стоматолога, невролога и других специалистов. Кроме того, детям делают ЭКГ, УЗИ и другие исследования.

В электронном виде родители могут получить для детей семь основных видов справок, которые не требуют осмотра врача. Это справки для путевки на санаторно-курортное лечение, санаторно-курортную карту, медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха и оздоровления, врачебное профессионально-консультативное заключение, справку об отсутствии контактов, выписки из амбулаторной карты несовершеннолетнего и о профилактических прививках.