сегодня в 10:25

Щербаков: новостройка по реновации появится на Сиреневом бульваре в Москве

Согласован проект ЖК по программе реновации в Северном Измайлове, сообщил председатель комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Новостройка расположится по адресу: Сиреневый бульвар, земельный участок 29.

«В районе Северное Измайлово построят жилой комплекс на 552 квартиры. В него смогут переехать более тысячи человек. Это будут два строения, объединенных между собой подземной автостоянкой. Первое, состоящее из пяти разновысотных секций, будет иметь вытянутую П-образную форму, второе запроектировано как единое здание из двух трехэтажных секций», — поделился Щербаков.

Композиционно строения разместят параллельно друг другу, формируя открытое дворовое пространство. Там создадут места для отдыха, игр и занятий спортом.

В новостройке предусмотрены помещения для коммерческого использования, центр информирования населения с отдельными входами с улицы.

На первых этажах расположатся входные группы жилой части, включающие сквозные вестибюли, лифтовые холлы, места для размещения почтовых ящиков, колясочные и комнаты консьержей.

Для удобства маломобильных жителей все помещения общего пользования и часть квартир спроектированы с учетом принципов безбарьерной среды.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как реновация меняет столичные районы.