Семьи прощаются с погибшими на СВО бойцами при помощи ИИ-роликов

В России среди семей погибших на спецоперации бойцов набирают популярность ИИ-видеоролики, в которых они прощаются с умершими, сообщает «Осторожно, новости» .

Такая услуга становиться популярной в соцсетях. «Видеопрощания» — сгенерированные нейросетью ролики «последней встречи». В сообществе насчитывается около 9 тыс. человек.

В ленте группы в соцсети размещены десятки похожих AI-видео, когда военный обнимает родственника или любимую, а затем он как бы уходит по лестнице в рай, исчезает или превращается в птицу. Под видео есть биография бойца.

Стоимость таких роликов зависит от содержания (сколько людей, какой фон и какие действия). Цена начинается приблизительно от 1,5 тыс. рублей, это для видео, где есть «оживление» двух кадров, объятия. Видео, где погибший боец после объятий поднимается по лестнице, стоит около 2 тыс. рублей, а такой же ролик с поцелуем — от 3,5 тыс. рублей.

Кроме того, за 3-4 тыс. рублей можно сделать видеоролик с озвучкой «реальным голосом»: нейросеть зачитает голосом погибшего нужный текст.

При этом авторы отмечают огромный спрос. Запись на изготовление таких прощаний открыта только в «лист ожидания», за срочность необходимо будет доплатить.

Проект в мае 2025 года создала 36-летняя жительница Каменска-Уральского. Она отметила, что в подобном видеомонтаже чаще всего люди заказывают трогательные истории: «Обними себя маленького» или «Видеопрощания».