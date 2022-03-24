РИАМО - 24 мар. Специалисты Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) в Черноголовке исследовали свойства борщевика и научились получать из его высушенных стеблей беленую целлюлозу. Она используется для производства бумаги, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
Это исследование особенно актуально в период, когда могут возникнуть проблемы с поставками из-за рубежа.
По результатам исследований выяснилось, что выход целлюлозы составляет около 35% от сухой массы растения. Это весьма значительный результат при учете высокой урожайности борщевика – до 70 тонн с га. Кроме того, процесс получения целлюлозы из борщевика проще и дешевле, чем из древесины.
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