РИАМО - 24 мар. В прошлом году в ДТП на дорогах Подмосковья погибли 19 детей, сообщил заместитель начальника полиции – начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«(В 2021 году - ред.) в ДТП погибло 19 детей. В 16 случаях дети стали заложниками ситуации, когда они были пассажирами в транспортных средствах под управлением взрослых», - рассказал Кузнецов в ходе доклада на заседании Мособлдумы.

Согласно презентации к докладу, в 2020 году в ДТП на территории Подмосковья погибли 13 детей. Всего 2021 году в регионе произошло 431 ДТП с участием несовершеннолетних, годом ранее - 425. Кроме того, в 2020 и 2021 годах количество раненых в ДТП детей составило 459.

«Наша задача привлечь максимальное внимание к этой проблеме не только участников дорожного движения, но и родителей, прежде всего», - отметил Кузнецов.

Он обратился к депутатам с просьбой поддержать работу по строительству в избирательных округах детских автогородков. Они помогут детям получить практические навыки поведения на дороге.