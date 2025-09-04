Максим Коркин передал Центру специальной подготовки «Витязь» необходимое снаряжение

Председатель Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин посетил центр специальной подготовки «Витязь» в Балашихе. Для тех, кто желает заключить контракт и отправиться в зону СВО, тут созданы все необходимые условия. В центре можно пройти медкомиссию, оформить все документы, получить консультацию нотариуса и юриста, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

«Для меня было крайне важно лично увидеть, как готовят ребят, которые приняли судьбоносное решение —посвятить себя службе Родине

по контракту. Этот центр —единственный в стране, где будущий боец проходит весь путь от медкомиссии до полноценной боевой подготовки в одном месте», —рассказал Максим Коркин.

Также депутат отметил профессиональный уровень пункта отбора, который лично курирует Герой России Сергей Лысюк.

«Здесь есть все: современные тиры, спортзалы, учебные классы и уникальная полоса препятствий. Но главное —не стены, а люди. Занятия ведут действующие бойцы спецназа „Витязь“, которые передают новому поколению не просто знания из уставов, а свой бесценный боевой опыт», —отметил Максим Коркин.

Особое внимание в центре уделяют навыкам обращения с оружием

и тактической медицине. Ежедневно здесь принимают добровольцев

из Подмосковья и других регионов России.

«Приехал сюда не с пустыми руками — передал центру от партии „Единая Россия“ необходимое снаряжение: тактические аптечки первой помощи, предназначенные для оказания первой доврачебной помощи раненым в полевых условиях, особенно в условиях боевых действий и чрезвычайных ситуаций, и плащ-палатки. Это базовые, но жизненно важные вещи, которые обязательно пригодятся ребятам в полевых условиях. В целом с начала СВО партия „Единая Россия“ регулярно отправляет гумпомощь как нашим военным, так и жителям городов, которые пострадали от обстрелов со стороны украинских националистов», —добавил депутат.

Парламентарий поделился, что неоднократно посещал зоны СВО и передавал необходимый гуманитарный груз, как военным, так и мирным жителям.

«В 2022 году организовал сбор и отправку четырех фур гуманитарной помощи с продуктами питания, товарами первой необходимости для жителей ЛНР и ДНР. Также с начала СВО и по настоящее время ежемесячно оказываю содействие в предоставлении транспорта для перевозки гуманитарного груза от Орехово-Зуевского городского округа, городских округов Егорьевск и Луховицы. Всего удалось передать в зону СВО уже свыше 100 тонн полезного груза для наших военных. Важно, чтобы наши ребята, которые сегодня защищают Родину, чувствовали поддержку», —подытожил Максим Коркин.

Посмотреть подробную информацию о предоставляемых мерах поддержки можно в специальном разделе на портале государственных и муниципальных услуг.

Также можно обратиться в филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Московской области: г. Красногорск, бул. Строителей, д. 4, корпус 1. Телефон 8 (498) 602-00-23.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.