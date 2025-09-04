РЭО: за год реестр утилизаторов увеличился в 2 раза

С 2024 года в России функционирует официальный реестр организаций, занимающихся утилизацией. Включение в этот перечень является обязательным для всех компаний, которые утилизируют отходы от использования товаров. На данный момент список насчитывает 144 предприятия, работающие в 46 регионах страны. Для сравнения, годом ранее в реестре было зафиксировано лишь 60 компаний, что означает его увеличение более чем в два раза, сообщила пресс-служба РЭО.

Эти предприятия специализируются на переработке широкого спектра вторичных материалов: макулатуры, стекла, текстиля, древесины, полимеров, резины, алюминия, нефтепродуктов, электротехнических изделий и аккумуляторов. Более подробная информация о процедуре включения в реестр доступна на портале Российского экологического оператора.

«Реестр утилизаторов — это ключевой инструмент прозрачности отрасли и гарант того, что отходы действительно вовлекаются во вторичный оборот, — подчеркнула генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Сегодня в нем зарегистрированы предприятия, которые способны перерабатывать более 7,3 млн тонн вторичных ресурсов. Это сырье возвращается в оборот и формирует основу экономики замкнутого цикла».

Наибольшие мощности в реестре приходятся на переработку макулатуры — свыше 3,5 млн тонн, стекла — 1,3 млн тонн, а также электротехники — 1 млн тонн. Помимо этого, компании обладают возможностями по утилизации полимеров (506 тыс. тонн), резины (504 тыс. тонн), древесины (145 тыс. тонн), текстиля (131 тыс. тонн), алюминия (26 тыс. тонн), нефтепродуктов (80 тыс. тонн) и аккумуляторов (110 тыс. тонн).

РЭО продолжает работу по актуализации и пополнению реестра с целью включения всех операторов, реально действующих на рынке утилизации. Такой подход позволит системно учитывать мощности перерабатывающей отрасли, развивать инфраструктуру и повышать уровень переработки отходов в России.

С начала 2024 года в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) утилизация засчитывается только при передаче отходов компаниям или индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр. Если организация в нем отсутствует, ее ежеквартальная отчетность по переработке отходов и вторичного сырья учитываться не будет. Предприятие, которое утилизирует отходы на собственных мощностях, также обязано подать заявку и войти в реестр.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевой миссией является формирование в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года вместо завершившегося в 2024 году нацпроекта «Экология» в РФ стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В одном из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году стопроцентную сортировку ежегодно образующихся ТКО, сокращение их захоронения до уровня не более 50%, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.