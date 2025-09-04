Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского пункта запуска БПЛА

сегодня в 20:21

ВС РФ поразили пункту подготовки и запуска БПЛА дальнего действия украинских сил в Черниговской области. Кадры уничтожения цели опубликовало Минобороны РФ.

Объект был найден российским средствами воздушной разведки. В тот момент украинские военные готовились в пункте к запуску в воздушное пространство России украинских дронов.

ВС РФ нанесли удар по транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА противника. Атака проводилась с помощью расчета ОТРК «Искандер».

На опубликованных кадрах видно, как ракета поражает цель, происходит взрыв. В результате российские военные поразили до 10 солдат ВСУ и восемь единиц автомобильного транспорта противника с пусковыми установками БПЛА. Запуск самих дронов был сорван.

В Минобороны РФ подчеркнули, что киевский режим попытался представить уничтожение данных военных целей как поражение якобы «гражданской гуманитарной миссии по разминированию».

Ранее ВС РФ уничтожили украинских диверсантов в островной зоне Днепра. Украинские военные передвигались на моторной лодке, по ней был совершен удар.