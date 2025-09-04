ВС РФ уничтожили украинских диверсантов в островной зоне Днепра

сегодня в 14:07

Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась высадиться в островной зоне Днепра. Российские войска ликвидировали диверсантов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

ВС РФ обнаружили возле островной зоны моторную лодку. По ней был нанесен удар с помощью дронов.

В результате цель была поражена. Лодка была потоплена, а диверсанты — ликвидированы.

