ВС РФ уничтожили украинских диверсантов в островной зоне Днепра
Фото - © РИА Новости
Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась высадиться в островной зоне Днепра. Российские войска ликвидировали диверсантов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
ВС РФ обнаружили возле островной зоны моторную лодку. По ней был нанесен удар с помощью дронов.
В результате цель была поражена. Лодка была потоплена, а диверсанты — ликвидированы.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск «Восток» полностью освободила ДНР в полосе своих действий. Бойцы продвинулись в глубину обороны противника.