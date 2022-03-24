РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Кандидатуру главы Люберец, члена президиума Центрального совета Всероссийского совета местного самоуправления Владимира Ружицкого выдвинули на должность председателя совета регионального отделения общественной организации, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Предложение представят председателю президиума Центрального совета ВСМС. Голосование провели на видеоконференции в ходе внеочередной перевыборной встречи МОРО общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления». Решение о смене председателя связано с досрочным сложением полномочий председателя регионального совета Московского областного регионального отделения ВСМС Виктора Азарова.

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