РИАМО - 24 мар. В 2021 году в Подмосковье на 25% по сравнению с 2020 годом снизилось количество дорожных происшествий с участием нетрезвых водителей, сообщил заместитель начальника полиции - начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«В 2021 году пресечено 16 тыс. нарушений, связанных с управлением в нетрезвом состоянии, что позволило сократить число происшествий с участием нетрезвых водителей на 25%», - рассказал Кузнецов в ходе доклада на заседании Мособлдумы.

Согласно презентации к докладу, в прошлом году число аварий с участием нетрезвых водителей составило 477, в 2020-м - 639.

Кузнецов добавил, что в 2021 году количество погибших в таких ДТП сократилось на 9%. Тем не менее, каждое десятое ДТП в Подмосковье происходит с участием нетрезвых водителей. Рост таких происшествий отмечается в городских округах Волоколамский, Дубна, Кашира, Люберцы, Мытищи, Павловский Посад и Пушкинский.