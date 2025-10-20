Росавиация: в аэропорту Казани ввели временные ограничения

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Причина ограничения работы аэропорта не уточняются.

Ранее федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в ряде ключевых аэропортов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.