РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. На территории городского округа Люберцы возобновят движение маршрутов №№2 и 3, которые будут курсировать до железнодорожной станции Красково, сообщил начальник управления транспорта и организации дорожного движения администрации муниципалитета Сергей Плитов.

«Сегодня «Автоновио» рассматривает вопрос возобновления данных маршрутов. Схемы у нас согласованы. Единственное, маршрут №2 изменили, потому что было пожелание жителей жилого комплекса «Жемчужина Коренево», что у них был один из маршрутов общественного транспорта», - сказал Плитов во время инспекции работы общественного транспорта.

Он добавил, что решение о сроках введения маршрутов планируют принять в течение 2 недель.