РИАМО - 24 мар. В настоящее время в столице строят свыше 160 домов по программе реновации. Власти активно изыскивают новые территории для жилищного строительства, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Большинство новостроек возводится на востоке столицы – 31 дом площадью свыше 500 кв. м, следом идет север столицы, в котором возводят 25 новостроек. Далее по количеству – юго-восток и северо-восток столицы – в каждом по 22 жилых корпуса соответственно.

«Сейчас по программе реновации создан хороший задел для ее дальнейшей реализации. На территории города возводится 161 новостройка площадью 2,7 млн кв. м. Строительство развернуто во всех административных округах столицы», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что за время реализации программы строители ввели в эксплуатацию 185 жилых корпусов площадью 2,4 млн кв. м. Под заселение переданы 158 жилых корпусов, а обладателями новых квартир стали уже 48 тыс. москвичей.

Как отметил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин, городские власти активно изыскивают новые территории для жилищного строительства.

«Усилиями органов исполнительной власти и жителей, которые направляют нам свои предложения по подбору стартовых площадок, сформирован перечень территорий для нового жилищного строительства. Их насчитывается 543, с начала текущего года список был расширен еще на 10 площадок. В общей сложности на них можно построить 8,6 млн кв. м недвижимости», – пояснил Левкин.

Программа реновации жилфонда была утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.

Уже 176 домов расселили по программе реновации в Москве>>