РИАМО - 24 мар. В настоящее время в столице строят свыше 160 домов по программе реновации. Власти активно изыскивают новые территории для жилищного строительства, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Большинство новостроек возводится на востоке столицы – 31 дом площадью свыше 500 кв. м, следом идет север столицы, в котором возводят 25 новостроек. Далее по количеству – юго-восток и северо-восток столицы – в каждом по 22 жилых корпуса соответственно.
Он отметил, что за время реализации программы строители ввели в эксплуатацию 185 жилых корпусов площадью 2,4 млн кв. м. Под заселение переданы 158 жилых корпусов, а обладателями новых квартир стали уже 48 тыс. москвичей.
Как отметил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин, городские власти активно изыскивают новые территории для жилищного строительства.
«Усилиями органов исполнительной власти и жителей, которые направляют нам свои предложения по подбору стартовых площадок, сформирован перечень территорий для нового жилищного строительства. Их насчитывается 543, с начала текущего года список был расширен еще на 10 площадок. В общей сложности на них можно построить 8,6 млн кв. м недвижимости», – пояснил Левкин.
Программа реновации жилфонда была утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.
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