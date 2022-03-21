РИАМО - 21 мар. На сегодняшний день в столице расселили 176 домов, вошедших в программу реновации старого городского жилфонда, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас по программе реновации завершено расселение 176 старых зданий», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая площадь расселенных домов составляет порядка 0,5 млн кв. м. Здания расположены во всех городских округах столицы. В новые квартиры заселились 48 тыс. москвичей. 84 из 176 домов демонтировали по технологии умного сноса.

Всего в столице насчитывается 543 стартовые площадки для строительства домов по реновации. 159 из них находятся на месте демонтированных зданий. Там можно возвести 2,6 млн кв. м недвижимости.

В 2021 году для реновации в городе подобрали 63 стартовые площадки. В этом году - 10. Количество стартовых площадок продолжает увеличиваться.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тыс. старых и ветхих многоквартирных домов.

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