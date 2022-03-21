РИАМО - 21 мар. На сегодняшний день в столице расселили 176 домов, вошедших в программу реновации старого городского жилфонда, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, общая площадь расселенных домов составляет порядка 0,5 млн кв. м. Здания расположены во всех городских округах столицы. В новые квартиры заселились 48 тыс. москвичей. 84 из 176 домов демонтировали по технологии умного сноса.
Всего в столице насчитывается 543 стартовые площадки для строительства домов по реновации. 159 из них находятся на месте демонтированных зданий. Там можно возвести 2,6 млн кв. м недвижимости.
В 2021 году для реновации в городе подобрали 63 стартовые площадки. В этом году - 10. Количество стартовых площадок продолжает увеличиваться.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тыс. старых и ветхих многоквартирных домов.
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